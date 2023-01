Trucker slaapt, diesel gejat in Lelystad

Weer zwemvier­daag­se in de voorjaars­va­kan­tie in Dronten

Eindelijk kunnen de ZuiderZeeZwemmers in de voorjaarsvakantie weer een zwemvierdaagse houden in het Aat de Jonge-zwembad in Dronten. De laatste editie was in 2020. Door de coronapandemie kon het evenement in de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden.

9 januari