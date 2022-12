Twee bestuurders in Lelystad gepakt tijdens controle: man (37) mocht ook zonder drank helemaal niet rijden

Eerste huurders nemen intrek in apparte­ment in nieuwbouw­wijk Hooghe Bomen in Lelystad

27 huurders hebben de sleutel gekregen van hun woning in gebouw Schonenburg aan de Grietenij in Lelystad. Het appartementengebouw is het eerste opgeleverd van de zeven woongebouwen die de komende twee jaar zullen verrijzen in nieuwbouwwijk Hooghe Bomen.

19 december