Twee e-bikers botsen in Lelystad, vrouw met verwonding aan hoofd naar ziekenhuis

Recreatie­park Netl in Kraggen­burg trapt seizoen af zonder uitbrei­dings­plan: ‘Overleg met de buren’

,,Buiten met een dak erboven”, wijst Robin Crébas als hij de kas op het terrein van Netl bij Kraggenburg binnenloopt. Midden tussen de bamboe is de kas met podium, zitjes en bar een van de nieuwste uitbreidingen van het recreatiepark. Een omstreden nieuw bestemmingsplan is voorlopig van tafel, na onrust in de omgeving. Broer Frank Crébas: ,,Een groot misverstand. Maar we komen in overleg met een nieuw plan.”