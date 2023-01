Twee straatroven in paar dagen tijd op dezelfde brug in Lelystad

De eerste roof vond plaats op vrijdag 20 januari rond 18.00 uur. Een paar dagen later, op dinsdag 24 januari was het op exact dezelfde locatie weer raak. Op de Kempenaarbrug werd een 17-jarige jongen onder dreiging van geweld beroofd.

In beide gevallen hebben de slachtoffers een signalement door gegeven aan de politie. Die zijn op zoek naar twee mannelijke verdachten van 15 of 16 jaar oud. De verdachten zouden een donkere huidskleur hebben, een zo en grotendeels donker gekleed zijn geweest. Een van de twee zou een stok hebben vast gehad om mee te dreigen. De verdachten zouden tussen de 1.60 cm en 175 cm lang zijn geweest.

Mogelijk gaat het in beide gevallen om dezelfde daders. Omdat het onderzoek nog loopt is dat echter niet met zekerheid te zeggen, laat woordvoerder Hans Meuleman weten. ,,We gaan een buurtonderzoek doen en hopen dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Ook hopen we beelden te ontvangen waarop mogelijk verdachte situaties te zien zijn. De mannen zouden in de richting van de wijk de Kempenaar gevlucht zijn.”