Urgente vermissing in Lelystad: politie maakt zich zorgen om Paulus (58)

Bedrijven­ter­rein bij Lelystad Airport loopt lekker vol met verkoop van 18 hectare: ‘Geen grote logistieke doos’

Terwijl het wachten is op een besluit over de opening van Lelystad Airport, loopt het naastgelegen bedrijventerrein behoorlijk vol. Nieuwste aanwinst is vastgoedontwikkelaar Intospace, dat een kavel van 18 hectare heeft gekocht. Hier begint waarschijnlijk nog dit jaar de bouw van een ‘warehouse’ dat geen ‘grote logistieke doos’ mag worden genoemd.

18 januari