Vandaag kans op bewolkte dag in Lelystad

met video Ria breekt als ze ravage ziet bij herden­kings­bos in Dronten: ‘Wie haalt dit in zijn hoofd?’

Tranen in de ogen, de hand voor de mond geslagen. De ontzetting is groot bij de mensen die dinsdagmorgen een kijkje nemen in het Koningin Wilhelminabos in Dronten. Hier zijn bijna alle glazen platen met de namen van overleden kankerpatiënten aan gort geslagen. ,,Wie haalt dit in zijn hoofd?’’