Verkenners Flevoland praten komende twee weken in beslotenheid met andere partijen

BBB komt volgens de voorlopige uitslag van de verkiezingen met tien zetels in de Flevolandse Staten. De VVD is de tweede partij met vier zetels. Daarna volgen PVV, PvdA en GroenLinks met elk drie zetels. Er zijn acht partijen met twee zetels en twee met elk één zetel.

Verkenner Gert Jan van Noort ontvangt woensdagmiddag in Gelderland partijvertegenwoordigers. Dat is vrijdag afgesproken toen de partijen met elkaar kennismaakten. Van Noort laat woensdag weten hoe hij verder denkt te gaan met zijn verkenning. BBB lijkt in Gelderland vijftien zetels te gaan bezetten. Daarna volgt de VVD met zes zetels en de PvdA met vijf zetels. GroenLinks en CDA lijken volgens de voorlopige uitslag elk vier zetels te krijgen. In Gelderland zullen zestien partijen deel uitmaken van Provinciale Staten.

Verkenners Wout Wagenmans en Jolanda Waaijer starten in Overijssel pas na 30 maart met hun verkennende gesprekken namens BBB. Die provincie houdt eerst een duidingsdebat op 30 maart. Tijdens dit debat bespreken de gekozen partijen de verkiezingsuitslag en wat die betekent voor de toekomst. In Overijssel boekte de BBB een enorme overwinning en zal waarschijnlijk met zeventien zetels in de Staten komen. CDA, VVD en GroenLinks krijgen elk waarschijnlijk vier zetels. In totaal komen veertien partijen in de Provinciale Staten van Overijssel.