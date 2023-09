Vijf partijen Flevoland boycotten presentatie 'klimaatontkenner’ De Lange

met video Zo reageert minister op zware aantijgin­gen van actievoer­der Liesbeth over verwaarlo­zing ouderen: ‘Dit kan ons allen treffen’

Verwaarlozing van ouderen is geen beleidskeuze, maar het gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en de daardoor toenemende druk op de zorg. Dat lossen we niet op met verpleeghuizen. Dat zegt minister Conny Helder in reactie op de petitie van de actiegroep Stop Verwaarlozing Ouderen, die in het leven is geroepen door Liesbeth Schoenman uit Marknesse.