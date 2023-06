Vliegtuigherrie bederft het woongenot van Jessica (31), honderden klachten volgen: ‘Anders is het net of de overlast niet bestaat’

Fietsplan voor asielzoe­kers Dronten moet fietsen­dief­stal tegengaan, fiets voor paar tientjes

Om fietsendiefstal deels tegen te gaan is er voor de asielzoekers van het azc in Dronten een fietsplan opgesteld. De gemeente trekt zo’n 40.000 euro uit om fietsen aan te schaffen, die de asielzoekers voor een paar tientjes per stuk kunnen kopen, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) na berichtgeving van Omroep Flevoland.