Vrouw (20) die wordt verdacht van overval in Lelystad, wil cel uit na miskraam: ‘Praten over heel ernstig feit’

Nooit meer foute party’s of popconcer­ten: na ongelukki­ge herstart valt doek definitief voor Music Club Kampen

Het is over en uit voor Music Club Kampen. Huidig eigenaar EuroParcs heeft nieuwe plannen voor het gebouw, waarbij geen ruimte meer is voor de oude concertfunctie. Daarmee komt er - na een herstart eind 2021 en een faillissement een jaar later - definitief een einde aan Music Club.