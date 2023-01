Waterstand in rivieren stijgt door regen: vee moet uit de uiterwaarden gehaald worden

De waterstand in Rijn, Waal, IJssel en Maas zal de komende tien dagen flink stijgen, als er zoveel regen komt als dinsdag wordt verwacht. Rijkswaterstaat heeft natuurbeheerders, boeren en gemeenten gewaarschuwd dat vee en losse spullen uit de uiterwaarden moeten worden gehaald, want die gaan onderlopen. Er is geen sprake van alarmerend hoogwater, aldus de waterbeheerder.

Vooral donderdag zal het in het stroomgebied van de Rijn hard gaan regenen. Dat water stroomt in een paar dagen tijd naar Nederland. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogste waterstand van ruim 13,50 meter boven NAP bij Lobith volgende week dinsdag wordt bereikt. Het water blijft dan een paar dagen zo hoog staan voor het weer gaat zakken. Uiterwaarden en lage kades zullen overstromen.

Rijkswaterstaat spreekt pas over hoogwater als de Rijn op 15,00 meter boven NAP of hoger komt te staan bij Lobith. Dan start ook speciale hoogwaterberichtgeving, onder andere voor de binnenvaart. Een waterstand zoals die van volgende week komt meerdere keren per jaar voor. Het is volgens de waterbeheerder wel heel welkom na de zeer droge zomer van 2022 en de langdurige zeer lage waterstanden in de rivieren.

De Maas stijgt rond het weekeinde door naar ongeveer 1500 kubieke meter water per seconde bij Eijsden. Ook dat komt met name in de wintermaanden vaker voor, aldus Rijkswaterstaat. Vanwege de stijgende waterafvoer in de komende tijd worden de stuwen in de Maas en de Nederrijn opgehaald, zodat het water makkelijk kan doorstromen.

Door de vele regen die in Nederland al is gevallen staat het water in het IJsselmeer, het Markermeer en de Veluwerandmeren al een paar dagen hoog. Er zijn geen problemen met kades of dijken. In enkele provincies wordt maximaal water afgevoerd via gemalen en sluizen.