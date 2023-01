Ziekenhuis St Jansdal ziet bestuursvoorzitter vertrekken

Waar moet Dronten uitbreiden? De burgemees­ter heeft wel een idee: ‘We doen niks met die enorme bak water’

Dronten gaat fors groeien, maar waar gaat dat gebeuren en onder welke voorwaarden? Daar gaat de gemeente in januari over praten met de inwoners. In alle drie de dorpen vindt een inloopavond plaats over de stevige woningbouwopgave. Als het aan burgemeester Jean Paul Gebben ligt, komen er meer woningen op of aan het water.

