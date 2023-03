Auto met vier inzittenden botst tegen boom en slaat over kop in Heythuysen

UPDATE Zoektocht naar held van Arno (35) geslaagd: man meldt zich 30 jaar na redding uit zwembad

De man die Arno Huijgen (35) als peuter in Slagharen van een verdrinkingsdood in het zwembad redde, is gevonden. De Venlonaar wist ruim drie decennia lang niet wie hem nét op tijd uit het water viste. Deze week startte hij een zoektocht die online massaal verspreid werd. Met succes. De redder is blij, maar ook bescheiden. ,,Ik hoef niet in de belangstelling.”