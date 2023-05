Dit is hoe de eerste teams uit Leudal dit weekeinde speelden

Slachtof­fer dodelijk ongeluk is Pien, 21-jarige agente in opleiding: ‘Een nachtmer­rie’

MAASBREE - De 21-jarige vrouw die dinsdag om het leven is gekomen bij een ongeluk in Maasbree, was een agente in opleiding. Een deel van de hulpverleners die na de botsing met spoed ter plaatse kwamen, kende het slachtoffer dan ook.