In Leudal helder met enkele wolkenvelden vanochtend

Opnieuw honden meegenomen bij broodfok­ker in Deurne

DEURNE - Een vaak in opspraak geraakte broodfokker in de gemeente Deurne heeft zijn zaakjes nog niet op orde: voor de tweede keer in een paar weken nam de Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) bij hem verwaarloosde honden weg. Ze worden elders opgevangen.