Strijd over Aldi in Deurne laait opnieuw op bij Raad van State; hoe zit het nou met dat parkeerter­rein?

DEURNE - De strijd rond de komst van een Aldi in Deurne laait weer op. In de rechtszaal gaat het om wie vier jaar geleden eigenaar was van de plek waar parkeerplaatsen moeten komen. Tegenstanders maken zich vooral druk om wie nu dat perceel bezit.