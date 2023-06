Bewolkte dag in Leusden

Drie weken na fatale brand heropent Rik zijn scooter­zaak: ‘Heb flink gehuild, maar ik móést verder’

Nog geen drie weken na de grote brand die zijn scooterzaak Motorino in de as legde, heeft eigenaar Rik Parie (38) zijn deuren alweer opengezet. In hetzelfde pand aan de Kosmonaut in Amersfoort verkoopt en repareert hij weer Vespa’s en Piaggo’s alsof hij nooit anders gedaan heeft. ‘Ik móést verder. Voor mijn gezin, voor mijn klanten. Het is uithuilen en opnieuw beginnen.’