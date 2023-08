Burgemeester regelt bijzondere wedstrijd voor MHC Leusden: nationale team Brazilië komt naar de club

Deskundi­gen verbazen zich over sloopactie in Leusden: ‘Krakers wegkrijgen is ook weer niet zó moeilijk’

Volgens de buurt lijdt het geen twijfel: op het moment dat vorige week donderdagavond een graafmachine de complete gevel van een slooppand in Leusden trok, zaten er krakers binnen. Dát het pand gekraakt was, staat ook voor politie en gemeente als een paal boven water. En dat roept veel vragen op. Want kraken mág toch helemaal niet? En hoe kom je als eigenaar nog van de ongenode gasten af?