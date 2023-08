Eerder voortijdig vertrokken, maar nu is Sattolo terug bij ZPC Amersfoort: ‘Plotselin­ge vertrek niet vergeten’

Gianluca Sattolo is terug bij ZPC Amersfoort. De komende jaren begeleidt hij de waterpolosters. Opmerkelijk, want twee jaar geleden verliet de Italiaan, die toen coach was van de waterpoloërs, pal voor het einde van het seizoen de Amerena.