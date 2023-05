Goed nieuws voor woningzoekenden: Leusden wil ‘op korte termijn’ tientallen flexwoningen

POLL Vuurwerk afschieten in Amersfoort wordt verboden (maar er is geen capaciteit om te handhaven)

Genieten van een mooie pot of vuurwerkfontein? Dat is aankomende jaarwisseling afgelopen. Het afsteken van vuurwerk wordt verboden in Amersfoort, als het aan het stadsbestuur ligt. ,,De overlast van vuurwerk weegt niet meer op tegen het plezier.”