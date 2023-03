Leusden heeft nieuw coalitieakkoord: alle kinderen leren zwemmen en er komt een wethouder bij

Chaos in Leusdense politiek lijkt compleet: lokale SP valt uit elkaar

De val van het Leusdense college zorgt voor nog meer chaos in de gemeenteraad. SP-fractievoorzitter Guus van Ginkel maakte vorige week bekend uit de partij te stappen en verder te gaan als Sociaal Leusden: ,,Dit heb ik in mijn vijf jaar in de politiek nog nooit meegemaakt.”