Leusden verbouwt hagelnieuw gemeentehuis (en dat kost al 45.000 euro vóór er een spijker in de muur zit)

3000 extra rijkandida­ten naar Leusden: CBR opent eigen terrein voor motor- en brommobie­lexa­mens

Motorrijders opgelet: voor het halen van je motorexamen voertuigbeheersing (ABV) moet je in de toekomst in Leusden zijn. Het CBR opent daar per 1 augustus een eigen terrein, waar ook praktijkexamens voor de brommobiel (AM4) worden afgenomen.