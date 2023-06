Lichte bewolking in Leusden vandaag

Politiek over vernieti­gend ondermij­nings­rap­port: ‘Voorkomen dat hier loopjon­gens van Taghi opstaan’

Criminelen in Amersfoort hebben door verkeerde keuzes van de gemeente grotendeels vrij spel. Dat is de conclusie die meerdere raadsleden trekken na een vernietigend rapport over ondermijning. Ze zijn zich rot geschrokken en eisen tekst en uitleg van de burgemeester.