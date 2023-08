‘Afhaker’ wordt afmaker: Afaker bejubeld bij ‘Vogels’ nadat hij in extremis voor de winst zorgt

IJsselmeervogels bleef beoogd titelconcurrent Sparta Nijkerk in een levendige seizoensopener in extremis de baas. Het inbrengen van Marouane Afaker bleek een gouden wissel. Hij boog in de blessuretijd een 1-2 achterstand om in een 3-2 overwinning.