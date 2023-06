Stichting De Boom wint Benjamin Cohen Award

LEZERSBRIEVEN Zorgen om ondermij­ning in Amersfoort, maar lof voor vluchtelin­gen­school

Lezersreacties zijn vaak scherp en vol irritatie. Zoals de zorgen in Amersfoort rondom ondermijning of de bouw van een hele dure cultuurtempel. Maar er is ook lof, zoals voor de juffen en meesters van de Wereldwijzer, waar kinderen van vluchtelingen onderwijs krijgen.