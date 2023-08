Zomer om te ontspannen? Niet voor mensen van de Luister­lijn: ‘Juist in de vakantie meer eenzaam­heid’

De zomer is voor veel mensen de uitgelezen tijd om plezier te maken, op vakantie te gaan of gewoon lekker te ontspannen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen en dat merken ze bij de Luisterlijn. Deze telefoon- en chatdienst is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die van zich af willen praten en merkt een hausse aan het aantal oproepen.