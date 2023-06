Waterschap onderzoekt mogelijke gierlozing in het Valleikanaal

Hello Freshbus kantelt op de weg na ongeluk met bestelauto in Nijkerk: bestuurder (21) gewond

Een Hello Fresh-bus is vanmorgen gekanteld op de weg gekomen na een ongeluk met een witte bestelauto in Nijkerk. Hierbij is de maaltijdbezorger, een man (21) uit Ede, gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.