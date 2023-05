Wéér brand op de Leusderheide: wat is er aan de hand in de natuur, is het nu al zó droog?

Chaos op snelweg bij Barneveld: ongeluk op A1 in beide richtingen zorgt voor flinke file

Op de A1 is ter hoogte van Barneveld in beide richtingen een ongeluk gebeurd. Daardoor loopt de reistijd voor zowel bestuurders in de richting van Amsterdam als in de richting van Apeldoorn flink op. Dat schrijft de Rijkswaterstaat op Twitter.