Ga écht investeren in personeel tbs-klinieken

Ruim een jaar geleden werd Anne Faber op gruwelijke wijze verkracht en gedood door verdachte Michael P. Na haar verdwijning was Nederland in diepe shock. De zaak bracht problemen aan het licht in de kliniek waar P. verbleef: drugshandel en -gebruik, gebrek aan ervaren personeel. Veel andere klinieken bleken afgelopen jaar met dezelfde problemen te kampen. Het Nederlandse tbs-systeem is wereldwijd uniek en werkt goed. De recidivecijfers zijn veel beter dan voor veroordeelden die gevangen zaten. Daar staat helaas tegenover dat in tbs-klinieken en in klinieken met een lager beveiligingsniveau, zoals forensische psychiatrische klinieken (FPK) en forensische psychiatrische afdelingen (FPA), de afgelopen jaren het nodige misging.

Michael P. werd behandeld in de FPA in Den Dolder. In augustus was deze kliniek opnieuw in opspraak, en dat geldt ook voor andere klinieken. Het gaat soms gruwelijk mis. In februari 2017 in tbs-kliniek de Kijvenlanden, toen een patiënt een medewerker met een schaar dodelijk verwondde.



Een maand later ontsnapte een tbs-er uit de Oostvaarderskliniek en doodde twee mensen in een hotel. Gelukkig doen deze drama's zich bij slechts een heel klein percentage voor. En verhalen van met succes behandelde patiënten halen jammer genoeg nooit de media.



Toch kunnen we onze ogen niet sluiten voor de ernstige personeelsproblemen bij klinieken. Uit een rapport van juni 2018 blijkt dat de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten en medewerkers onder grote druk staan. Het personeel heeft te veel administratieve taken, er is een tekort aan ervaren en vast personeel en de werkdruk is te hoog.



Minister Dekker zegde 28,5 miljoen euro toe om de werkdruk te verlichten. Er komt een campagne voor meer gekwalificeerd personeel. Een speciale taskforce moet zich met de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg gaan bezighouden.