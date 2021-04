Is het handig je kind naar school te rijden of denk je dat alleen maar?

Christiaan van Mansfeld: ,,Toen mijn kinderen naar de basisschool gingen, was ik echt geen fietser maar ik ben er toch opgestapt. Bij thuiskomst pakte ik dan de auto om naar het werk te rijden. Op de fiets had ik gezellige gesprekjes met mijn kinderen en ik liet ze zien hoe ze veilig fietsen. Het scheelde me ook de stress van een parkeerplaatsje zoeken en ondertussen gaf het rond de school een groter gevoel van veiligheid.’’

Wilma Lutz: ,,De meeste ouders brengen hun kinderen met de auto naar school, omdat ze werken en meteen door moeten. We hebben drie jaar tegenover een school gewoond, waar het vier keer per dag zeer druk was. Soms ontstond er zelfs een verkeersinfarct. Drie keer is er iemand tegen onze auto aangereden. Het gaf veel overlast. De gemeente weigerde er iets te doen, daarom zijn we vorig jaar verhuisd.’’

Marc Plet: ,,Mijn zoon kan nog niet alleen naar school omdat hij een groot gebrek aan verkeersinzicht heeft. Hij gaat dat niet leren als ik hem in het diepe gooi. Dan is hij binnen de kortste keren een verkeersslachtoffer. Hem zelf op de fiets brengen, lukt niet: het eerste werkoverleg begint al tijdens zo’n fietstochtje. Met de auto ben ik altijd precies op tijd terug. Ik rijd langzamer dan voetstap wanneer ik toch door de meute rond de school heen moet.’’

José van den Hoven: ,,Mijn nichtje woont best ver van school. Een abonnement op de bus kan haar zomaar 1200 euro per jaar kosten. Als dat openbaar vervoer nu eens goedkoper zou zijn dan komen er wellicht meer kinderen met de bus in plaats van dat ze worden gebracht met de auto. Dit soort bedragen zijn toch praktisch niet te betalen voor ouders met enkele schoolgaande kinderen.’’

Ruth van Leer: ,,Wij fietsen door weer en wind bijna 2 kilometer naar en van de basisschool. Het is net zo snel als met de auto. En de kinderen leren om zich niet te laten leiden door het weer, doorzetten! Ze halen elke dag een frisse neus, bewegen en leren deel te nemen aan het verkeer. Zelf heb ik vijf jaar 10 kilometer naar het voortgezet onderwijs gefietst. Het heeft me veel gezelligheid en herinneringen opgeleverd.’’

M. Beek: ,,Meet eens wat het scheelt aan tijd als je je kind met de auto of met de fiets naar school brengt. En wat als je iets eerder vertrekt, te voet of per fiets, zodat je qualitytime met je kind hebt? Samen naar school lopen of fietsen biedt ook een perfecte gelegenheid om je kind te laten wennen aan het verkeer. Het geeft je kind zelfvertrouwen en de ouder het vertrouwen dat je kind het kan.’’

W. Y. Wu: ,,Ik heb een simpele oplossing: maak het gebied rond een school in een straal van 150 tot 200 meter autovrij. Zelf breng ik mijn kind soms ook met de auto, maar het is zeker niet fijn dat er zoveel kinderen rondlopen. En de kiss & ride? Mijn hemel, zolang sommigen die in beslag houden, zou ik zeggen: afschaffen.’’

