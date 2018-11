Leuk zeg, oude hetero's die jonge homo's op tv belachelijk maken

Brief van de Dag 'Beste Theo... in dit land telt elk leven even zwaar'

11 maart In een brief in de krant eerder deze week maakt Theo van der Sande zich boos over het feit dat een Syrische asielzoekster een dure hartoperatie kreeg. ‘Deze vrouw heeft nog nooit een cent aan onze samenleving bijgedragen’. Drie andere lezers zijn verontwaardigd over dit gebrek aan solidariteit.