Lezers over afsplitsing Van Haga: ‘Een kiesdrempel, die gaat in tegen alle regels van democratie in’

N. van Mourik: ,,Niet de sterkst onderbouwde column ooit. Ten eerste heeft Van Haga nooit zetelroof gepleegd. Hij heeft zowel bij de VVD als bij Forum voor Democratie voldoende voorkeursstemmen gekregen voor een eigen zetel. Bij Forum had hij overigens zoveel voorkeursstemmen dat hij over iedere kiesdrempel zou komen. Het vertrek bij de VVD was bovendien niet op zijn initiatief. Daarnaast is de typering als corona-ontkenner feitelijk onjuist. Van Haga heeft corona nooit ontkend; hij staat alleen een andere aanpak voor dan het OMT.”

René Evertsen: ,,Er zijn inmiddels zoveel partijen dat het land besturen een enorm tijdrovende klus is geworden. Immers, elke partij moet bij elk debat de spreektijd vol maken. Meer partijen is meer interrupties. En, waar gaat het over? Zichzelf in de etalage zetten door elkaar af te branden, in plaats van over de inhoud debatteren. In de Kamer grote woorden en achter de schermen de grootste lol om de kiezer die in deze poppenkast trapt. Want met al dat polderen is het dat geworden: een poppenkast.”