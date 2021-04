Lezers over coronapaspoort: ‘Geweldig nieuws voor alle EU-burgers’

Anneke Toussaint: ,,Ik ben voor. Wel nog steeds met inachtneming van de alom bekende coronaregels. Meer bewegingsvrijheid, ontspanning, eropuit, dat hebben we nodig!’’



Cees Nobel: ,,Pas in juni wordt de besluitvorming afgerond. Dan volgt het fabricageproces, het invullen en uitreiken. Ik vraag me af of je er dan in de zomer mee kunt reizen. Drukken die handel. En wie geen vaccinatie wil, prima. Zij kunnen ook reizen, alleen met een paar extra handelingen. Zelf ben ik bang dat ik mijn coronapaspoort op de mat vind als ik terugkom van vakantie.’’



W. Tang: ,,Ik snap dat landen alleen toeristen willen hebben die het risico op virusoverdracht en ziekte zo laag mogelijk houden. Dat zou in Nederland ook geen overbodige luxe zijn. En dat paspoort bestaat al sinds er gevaccineerd wordt. Ik heb de mijne nog uit 1962 toen we voor de marine naar Nieuw-Guinea gingen en we extra werden ingeënt tegen pokken en difterie.’’