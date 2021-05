Lezers over coronapaspoort: ‘Registreer liever de mensen die hutjemutje staan te feesten’

Prullenbak­vac­cins vliegen de deur uit: ‘Mensen stonden massaal op de trap in onze praktijk’

9:32 ARNHEM - De Arnhemse huisarts Richard Linders staat paf. In een oogwenk nadat hij zes overgebleven coronavaccins aanmeldde bij de website Prullenbakvaccin.nl was de hele voorraad al vergeven. ,,Mensen stonden direct nadat we open gingen massaal op de trap in onze praktijk, wachtend op een vaccin boven. De eersten hebben we kunnen prikken. De rest moesten we teleurstellen. We konden de praktijk al na vijf minuten weer dicht doen.”