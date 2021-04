Lezers over de politie: ‘In dit ‘Ja maar’-land zijn meer agenten nodig’

Jo Boer: ,,Niemand in Nederland is tevreden over zijn of haar salaris, met uitzondering van de grootverdieners. Maar als je solliciteert op een bepaalde baan weet je wat het bijbehorende salaris is. En meer salaris maakt de werkdruk niet minder. Er moet gewoon meer politie komen om Nederland in toom te houden. Agenten hebben meer bevoegdheden nodig om zo nodig harder te mogen optreden.’’

Tom Vermeulen: ,,Politiemensen moeten uiteraard goed beloond worden, al is de problematiek geen kwestie van geld maar van mentaliteit. Stel dat je op 26 april een cao-akkoord had bereikt, zouden agenten deze Koningsdag dan anders hebben ervaren? Dat denk ik niet. Een klap voor je bek is erg, en met 50 euro meer salaris niet minder erg.’’

Michel Boerman: ,,Politie, zorg en defensie zijn al jarenlang kapot bezuinigd. En telkens mogen ze de rotzooi opruimen van allerlei droeftoeters in dit land. Het land van ‘Ja, maar’ en ‘Waarom?’. Doe gewoon eens wat er gezegd wordt. In een crisis is dat de enige weg. Ouwehoeren doe je later maar. En geld is niet alles, er moeten ook voldoende politiemensen bij komen. Pas dan kan de service en klantgerichtheid verbeteren. Maar een fatsoenlijk salaris is een must.’’

Van Bergen: ,,Ik hoor voor de camera mooie, zalvende woorden als: ‘Van onze agenten, BOA’s en treinpersoneel blijf je af’, en dan zijn de politieke leiders weer gedekt. Er zijn te veel onverschillige leiders in dit ingezakte land, waardoor de politie en de andere uitvoerende ambtenaren telkens weer een frontlijn inlopen zonder back-up.’’

L. Koenraad: ,,Als, even los van de buitengewone corona-omstandigheden, de politie nu eens gewoon deed wat ze moet doen dan mogen de vakbonden daarna zeuren over onderbetaald zijn. Zolang de zichtbaarheid, aanwezigheid en handelingsbereidheid van de politie onder de maat is, hoort daar eenzelfde ondermaats salaris bij.’’

Fred Vellekoop: ,,De minister en het kabinet moeten zich schamen voor de povere beloning en het tekort aan politieagenten op straat en bij de recherche. Met de bedragen die zij ontvangen trek je nooit genoeg personeel bij de politie aan.’’