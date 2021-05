Lezers over financieel wanbeheer ministerie: ‘Niets zo makkelijk als commentaar leveren vanaf de zijlijn’

Vandaag tikte de Algemene Rekenkamer minister De Jonge tijdens de jaarlijkse Verantwoordingsdag flink op de vingers. Onder zijn beheer heeft het ministerie van Volksgezondheid namelijk de nodige financiële spelregels overtreden, waarbij vijf miljard euro niet op de juiste wijze is verantwoord in de rijksuitgaven. Toch zijn een aantal lezers van deze site mild voor de minister. ‘Als eindverantwoordelijke kun je helaas niet zien wat er allemaal op de werkvloer gebeurt.’

Wim Stam: ,,Niets zo makkelijk als vanaf de zijlijn commentaar leveren op de mensen die in een pandemie de kastanjes uit het vuur halen. De Rekenkamer zit heerlijk in zijn ivoren toren op zijn gemak de mensen af te branden die het werk doen. De beste stuurlui staan aan wal. Dat geldt niet alleen voor de Rekenkamer maar ook voor veel Nederlanders, getuige de reacties.”

Ton Arts: ,,Helaas, Hugo de Jonge is niet alleen slecht in het managen van de vaccinatiestrategie, nu steeds vaker blijkt hoe zo’n chaos er is gecreëerd. En nu blijkt ook dat het financieel niet zo best gesteld is. In ieder willekeurig bedrijf zou deze minister worden afgeserveerd of zou het bedrijf naar de knoppen gaan. Maar in dit kabinet mag dit blijkbaar allemaal. Wanneer wordt de Kamer eens wakker en gaat zij hier wat aan doen?”

Quote Als de overheid alles intensief en nauwgezet had gecontro­leerd dan had de levering veel langer geduurd. Dan was daarop weer commentaar gekomen. Pieter Verhoeven J. Ginder: ,,Als eindverantwoordelijke kun je helaas niet zien wat er allemaal op de werkvloer gebeurt. Als de uitvoerende ambtenaren een ‘bonnetje’ terzijde schuiven, onjuist afhandelen of wat dan ook, dan zal dat uiteindelijk op de leidinggevende terugslaan. In dit geval de minister. Juist door direct positief te reageren op het verzoek van de Rekenkamer, laat zien dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Roel de Lange: ,,Ik word zo beroerd van al die verspillingen van belastinggeld waar, evenals met ontwikkelingshulp, geen enkele nacontrole op is. Zijn wij nu een bananenrepubliek? Met zo ontzettend veel nodeloze uitgaven, zoals een miljard euro aan een feestje dat ze Fieldlab noemen. Schaamteloos!”

A. Muller: ,,We zijn tot nu redelijk goed door de crisis heen gekomen. Wat vinden de leden van de Rekenkamer daar van?”

Pieter Verhoeven: ,,Het is ook nooit goed. Als de overheid alles intensief en nauwgezet had gecontroleerd dan had de levering veel langer geduurd. Dan was daarop weer commentaar gekomen. Zo is het ook met de subsidies aan ondernemingen. Dat moest allemaal zo snel mogelijk. Dan ook niet zeuren als achteraf blijkt dat er dingen verkeerd zijn gegaan omdat er lieden zijn die er misbruik van maken.”

Beppie Janssen: ,,Lijkt me niet overbodig om alle werknemers en eindverantwoordelijken eens grondig door te lichten. En een excuus van ‘het moest allemaal snel gebeuren’ is natuurlijk grote onzin. Je geeft een miljard uit en vergeet even te checken of je producten wel zijn geleverd. Tuurlijk!”

