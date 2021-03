Lezers over poststemmen: ‘Verwarrend om een envelop in een envelop te moeten doen’

LezersvraagDe meeste lezers vinden het een goede zaak dat minister Ollongren ervoor zorgde dat duizenden afgekeurde poststemmen toch meetellen. Veel 70-plussers verstuurden hun stempas en stembiljet in één envelop in plaats van twee. Wie die post zou openen, zou het stemgeheim schenden. ,,Het was ook verwarrend,’’ zeggen kiezers.

Chris Eskens: ,,Ik heb ook per post gestemd en ik moet zeggen dat je echt met de instructies in de hand moest zitten om het correct te doen. Het geknoei met een envelop in een envelop was erg verwarrend. Goed dat de regels worden aangepast, want stemmen mogen niet verloren gaan door een onhandige procedure.’’

E. Lindhout: ,,Het was mij, achteraf, ook niet duidelijk. Ik verwachtte twee retour-enveloppen en ik had inderdaad niet goed gelezen dat je de stemkiespas in een eigen envelop zou moeten verzenden. Ik hoop van harte dat mijn stem alsnog zal worden meegeteld.’’

Arie Storm: ,,Ik vind de voorgestelde wijziging een goede zaak. Uit 25 jaar ervaring als stembureaulid weet ik dat vooral ouderen het uitbrengen van hun stem een recht en een plicht vinden. Stel ze niet teleur en tel de stemmen mee. Stop met verwijten maken naar elkaar toe over de gevolgde procedure. Dit dient de zaak niet.’’

R. Sebok: ,,Men had nooit zo’n verwarring met twee enveloppen moeten laten ontstaan. Ik heb tig keer gelezen of mijn tante van 90 het wel zou kunnen. Niet omdat het moeilijk is, maar omdat er zoveel uitleg stond. Op meer dan één plaats. En je wilt geen fout maken. Dat gaf extra stress.’’

Peter Broeders (79): ,,Prima besluit van Ollongren. Maar ik ben wel verbaasd. Iedereen in Nederland heeft toch weleens een Ikea-kastje in elkaar gezet? Goed kijken naar de plaatjes en klaar is Kees.’’