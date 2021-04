Lezers over Super League: ‘Geef oliemagnaten een Oil Classico, dan krijgen wij het voetbal terug’

Kees Breedvelt: ,,Jaren geleden had ik een skybox maar sinds de rijke clubs de dienst uitmaken, vind ik er geen zak meer aan. De meeste clubs in Nederland stellen weinig meer voor, omdat ze een internationale aanvoerlijn voor talenten zijn geworden. Ze zouden voetballers die ze opleiden moeten kunnen vasthouden, maar geen enkele club is opgewassen tegen de salarissen in het buitenland. Voor de gemiddelde supporter is het dus toch al minder leuk.’’



Bas Schotema: ,,Het idee erachter is niet slecht. De afgelopen jaren winnen toch steeds dezelfde clubs de grote toernooien. Laat de clubs die 300 miljoen aan spelers uitgeven dan lekker in een eigen competitie, waar het geld rolt en niet de bal. Dan hebben de andere clubs meer kans op de Champions League. Europa League werd eerst ook bekritiseerd. Geef oliemagnaten een eigen competitie, krijgen ze daar een Oil Classico, en dan krijgen wij het voetbal terug.’’



Timmo Joosten: ,,Mij lijkt dit een kortetermijnstrategie omdat je binnen de kortste keren de sjeu uit voetbal haalt, om van een gebrek aan solidariteit maar niet te spreken. Is dit een soort brexit in het voetbal?’’



Vince Dam: ,,Laat die Super League er maar komen. Ik ben niet voor een gesloten competitie van twaalf Europese topclubs, maar alles en iedereen die met de door en door corrupte Fifa en de Uefa breekt, heeft mijn volledige support.’’



F. van Ingen: ,,Hebzucht voert al zo lang de boventoon in dit soort sporten, iedereen doet er direct of indirect aan mee. Ben ik verbaasd? Nee, dit is een logisch gevolg van een monster wat we zelf hebben gecreëerd.’’



Ruud Janssen: ,,Het voetbal is al lang naar de verdommenis door het grote geld. Elk jaar gaan de laatste wedstrijden van grote toernooien tussen dezelfde clubs. Dus of ik als liefhebber waar voor mijn geld krijg? Ik kijk zelden meer naar de Champions League, ik zie liever de competities van de Nederlandse eredivisie en Keukenkampioen divisie. Nog liever zit ik in het stadion, maar dat heeft weinig met het grote geld te maken.’’