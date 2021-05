Lezers over tv-interview Mark Rutte: ‘Rutte praat veel maar zegt niets’

Nino Peters: ,,Rutte doet niet anders dan aan top-downbenadering. Gisteren werd weer eens duidelijk dat deze man al veel te lang weg is van de werkelijkheid en geen affiniteit meer heeft met de echte mensen in het land. Dat er uit angst voor het coronavirus veel op hem is gestemd, is het gevolg van van al die persconferenties met miljoenenpubliek en media-aandacht. In Den Haag leeft hij in een bubbel. Precies wat Pieter Omtzigt zegt: ga eens besturen met je hart en vertrouw op mensen die het uitvoeren.”