Reactie op boerenprotest: ‘De boeren hebben mijn steun verloren en ik vrees van velen’

Boerenprotest | Boer moet zich niet laten leiden door activisten

Boerenprotest escaleert (AD 29-6). Bij de plannen voor de landbouwsector hoort nadere uitleg, overleg, ondersteuning en compensatie. Bij mijn weten is dat bij eerdere massaontslagen nooit allemaal gebeurd. Toch is vrijwel iedereen op zijn pootjes terechtgekomen. Denk aan de scheepsbouw, de mijnbouw, de vliegtuig- of textielindustrie en de overheveling van productie naar goedkope-arbeidslanden. Ongetwijfeld weet iemand meer voorbeelden. Nooit heeft het geleid tot de protesten die we nu zien, waarvan het doel kennelijk is om de samenleving te ontwrichten. Dat is te betreuren. Het is daarom bijna onaanvaardbaar en een belediging voor eerdere gedupeerden dat de overheid niet bereid is ferm op te treden. De boeren nemen het risico voor lief dat een Burger Defence Force ook actie kan voeren op de boerenerven. Ik hoop dat het zover niet komt. Als ik boer was, zou ik me niet laten leiden door activisten die hun belangen niet behartigen, integendeel, ze worden er alleen maar slechter van als begrip wegvalt.



H. van der Ent, Hoogvliet.