Reactie op Feyenoord: ‘Een echte supporter blijft onze club altijd trouw’

'Dat krijg je ervan als iedereen zo makkelijk aan een vuurwapen kan komen' en 'Een raadsel waarom mensen nog VVD kiezen': dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 27 mei verschenen.

Feyenoord | Bewondering voor de spelers en de trainer

‘Lof voor verliezend Feyenoord in buitenland: AS Roma overleefde en doorstond de stormloop’ (AD.nl 26-5). Wat een pijn heeft het gedaan. Maar echte supporters houden ook nu van de club en laten we trots zijn op deze geweldige prestatie. De vreugde, die er was na de winst op Marseille, heeft plaatsgemaakt voor somberheid, maar wij kijken terug met bewondering naar onze jongens en trainer. En een echte supporter blijft onze club altijd trouw.



Wilma Hagers-Bakker, Rotterdam.

Schietpartij VS | Zolang wapens makkelijk te krijgen zijn zal dit blijven

‘Zoveelste president vol afschuw over wapengeweld, maar er verandert vast niks’ (AD.nl 26-5). Dat krijg je ervan als iedereen zo makkelijk aan een vuurwapen kan komen. Dan moet je niet verbaasd staan als iemand dat wapen ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Ze zullen het daar wel nooit leren, en zolang dat zo is, zullen we met dit soort bloedbaden geconfronteerd blijven. Ja maar, we moeten ons toch kunnen verdedigen, zegt men dan in de VS. Nou, je ziet wat ervan komt. Afschaffen dat wapenbezit en die wapens.



Cécile Beckers, Utrecht.

VVD | Leg het oor te luisteren bij specialisten als de SER

‘Een raadsel waarom mensen nog VVD stemmen’ (Brieven 25-5). Inderdaad, zoals lezer Kosterman en anderen schrijven: een raadsel waarom mensen nog VVD kiezen. Aan de ene kant marktwerking, ook in de publieke sector. Dus zo min mogelijk bemoeienis van de overheid, vaak ten nadele van de gewone burgers. En aan de andere kant hinderlijk veel regels van de overheid die het werk van de mensen nadelig beïnvloedt. En dat in een modern land waarvan de premier zegt dat alles prima geregeld is. Onze bestuurders krijgen het gewoon niet voor elkaar. Luister naar specialisten zoals de SER en anderen die hun expertise niet voor eigen gewin naar buiten brengen, maar voor het welzijn van de burgers en daarmee uiteindelijk voor de welvaart van ons land.



Gisela Althaus, Delft.

VVD II | Logisch, die partij zorgt voor wie het al goed heeft

Waarom mensen nog VVD stemmen? Dat lijkt me nogal voor de hand liggen: de VVD zorgt het beste voor de mensen die het al goed hebben, en dat zijn er in ons land best veel. Die willen dat graag zo houden.



Ans Buitelaar-Timmerman, Schiedam.

KLM | Liever zo dan dat Air France alles maar bepaalt

Wat is dat toch, dat continu afbranden van de KLM? Makkelijk scoren met al die berichten. Er verdwijnt zoveel belastinggeld in een bodemloze put, maar als de KLM in het nieuws komt, gaat iedereen los. Deze week las ik dat er 400 miljoen naar Afghanistan gaat. Een land waar meisjes geen onderwijs krijgen en vrouwen geen rechten hebben. Is dat geen belastinggeld? Zie alles eens in perspectief en breng een beetje waardering op voor een bedrijfstak die het zwaarst te lijden heeft gehad door corona en bezig is om de steun terug te betalen. Het is belangrijk om zeggenschap te behouden door de staat zodat niet alles door Air France bepaald wordt. KLM is belangrijk voor Nederland en als men zo graag wil dat deze maatschappij opgedoekt wordt, dan springt een maatschappij uit het Midden-Oosten graag in het gat met alle gevolgen van dien.



Wilma Voermans

Ambassadeur Rusland | Het land uit en nooit terug

‘Fascisten, neonazi’s en provocaties: ze doen het zelf’ (AD 24-5). Die Russische ambassadeur is totaal van het padje en moet eens in de Oekraïne gaan kijken, nee, hij moet onmiddellijk ons mooie land worden uitgezet en nooit meer, al is het maar met één voet, worden toegelaten.



L. Verduijn, Bodegraven.