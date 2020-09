Reactie op klagen over jongeren: ‘Het leven is niet altijd makkelijk en leuk’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 29 september in de krant verschenen over onder meer de burgemeester van Tilburg en het onderzoek naar verpleeghuizen tijdens de lockdown.

David Attenborough | Beperk kinderbijslag tot maximaal twee kinderen

‘Meedogenloos wat we met de aarde doen’ (AD 28-9). De wereldbevolking is drie keer zo groot als toen David Attenborough zijn eerste beelden schoot in Afrika. Wat dat betekent voor de aarde, klimaatverandering en de voedselbehoeften zal iedereen duidelijk zijn. Nederland staat altijd hoog op de ranglijst van dichtbevolkte landen ter wereld. Wat kunnen wij zelf doen als Nederland? Laten we beginnen met geboortebeperking en in Nederland de kinderbijslag maximeren tot twee kinderen. Het is van de zotte dat de overheid anno 2020 nog steeds geboorte- groei stimuleert.



Mary van Es, Rotterdam.



Lockdown verpleeghuizen | Twijfelachtig onderzoek zonder inbreng bewoners

‘Onderzoek: Rust tijdens lockdown deed bewoners verpleeg-huis goed’ ( AD 26-9). Het genoemde onderzoek is gebaseerd op observaties van het zorgpersoneel. Hoe geloofwaardig is het als mensen hun eigen functioneren beoordelen? Ik vind daarom dat aan dit onderzoek geen waarde kan worden gehecht. De eenzaamheid die de bewoners ondervonden door de lockdown wordt zo gebagatelliseerd. De eerder in de media verschenen negatieve berichten over de sluiting van de verpleeghuizen zijn volgens mij realistischer.



V. Spoel, Den Haag.

Lockdown verpleeghuizen 2 | Er zijn mensen van en in eenzaamheid gestorven

Ik vraag me af waar het UMC de gedachte vandaan haalt dat ouderen niet eenzaam zijn geworden onder de lockdown (AD 26-9). Ik woon zelf in een verzorgingshuis. Ik zie de mensen elke dag nog lijden, en lijd er zelf nog onder. De enige die je ziet is iemand van de thuiszorg. Maar er is geen tijd voor extra aandacht. Het is complete waanzin om te denken dat mensen in een verzorgingshuis niet lijden onder een bezoeksverbod. Dementerenden kennen zichzelf niet meer. Echt niet leuk meer. Er zijn hier (in Zweden) mensen van en in eenzaamheid gestorven omdat men ouderen monddood heeft gemaakt.



Angélique Broekman, Lycksele, Zweden.

Supporters | Hij kan het niet goed doen

Je zal maar burgemeester van Tilburg zijn. Daar kwam burgemeester Weterings tegemoet aan de wensen van de supporters. Het Europa League duel van Willem II werd op een groot scherm uitgezonden. Maar omdat de fans zich niet aan de coronamaatregels hielden, liep het uit de hand. Nu wordt de burgervader overladen met kritiek, maar die krijgt hij ook als hij alles verbiedt. Dan roept men dat de burger alles ontnomen wordt. Hoe hypocriet kun je zijn? De voetballers van Nederland zijn jullie dankbaar. Zij kijken met knikkende knieën naar de maatregelen van het kabinet. Misschien wel weer voorlopig met het bord op schoot.



Ton van Zoeren, Soest.

Jongeren | Niet klagen, niet wijzen, maar zelf actief meedoen

We leven in zo’n luxe land, met zulke goede regelgeving. We hebben een hardwerkende regering en een geweldig koningshuis. En uitstekende voorzieningen. En wat doen we, verwende westerlingen? Klagen! Ik werk als begeleider in het speciaal voortgezet onderwijs. Het prachtigste vakgebied dat er is. De maatschappij klaagt en wat doen onze jongeren, die naast de puberteit allerlei problemen hebben? Ze komen naar school. Ook zijn ze vaak mantelzorger en moeten ze werken voor hun eigen onderhoud. En juist zij zijn het mikpunt. Accepteer, net als zij, dat het leven niet altijd makkelijk en leuk is. Maar weet dat jij het zelf een beetje beter kan maken. Níet wijzen, maar proactief doen!



Wilma van Gemeren, intern begeleider Kesper College, Gouda.

Wegkijken | Het ging om iets anders

‘En weg met de hoererij’ (Brieven 26-9). Wat een vervelend briefje van Tine Dorothe Kooiman. Beseft zij wel dat deze beroepsgroep veel goed werk doet? Als zij niet hun werk kunnen doen zullen er veel meer verkrachtingszaken zijn dan er nu helaas al plaatsvinden. Overigens was dit ook niet de intentie van het artikel. Het ging om wegkijken als je iets waarneemt dat beslist niet door de beugel kan. Waar in dit geval een kind in grote nood is. Zorg voor elkaar in tijden van leed, ontreddering, en machtsmisbruik. Daar hebben we het over, niet over een beroepsgroep.



Rianne Noordegraaf, Vleuten.

Column | Kom in actie, of liggen er ergens reddingsarken?

‘Consument heeft niet zo veel macht’ (Column 26-9). Wat een waar stuk van Irene van den Berg. Rijken der aarde, bestuurders van grote bedrijven en politici? Doe wat. Of hebben jullie ergens grote reddingsarken laten maken?



Ria Sipsma, Polsbroek.

Brief van de dag | Samen al een half jaar ziek, maar langzaam komen we weer terug

Zoals Jan (62) en ik (58) veel samen doen, zijn we nu ook samen een half jaar ziek. Je kunt het ook overdrijven, dat alles samen doen, hè? We snappen elkaar. We weten hoe het voelt om onvoorstelbaar moe te zijn. Hoe buiten adem je kan zijn na twee trappen. Zes maanden waarin lotgenotencontact waardevol blijkt. Er wordt samengewerkt met het Longfonds. Ziekteverschijnselen worden in kaart gebracht waardoor meer kennis ontstaat. Prettig om te appen of bellen met collega’s die ziek zijn en ook nog niet hersteld. Berichtjes, kaartjes, telefoontjes. Dat was fijn. Reacties kunnen verschillen. Jan werd al snel gebeld door de directeur hulpverlening van de ANWB die belangstelling toonde. Er zijn ook directies voor wie een mailtje of een kaartje te veel is. Sommige mensen worden coronamoe. Snappen niet waarom het allemaal zo lang moet duren. Ik begrijp dat. En toch voelt dat rottig. Want we willen wel. We horen ook wel-eens pijnlijke reacties. Wij willen ook sporten of werken, maar kunnen niet. Bovendien krijgen we de instructie van alle medici om vooral niet te moe te worden. Want dan gaan we stappen terug. Genieten van fijne dingen. Ontslagen worden uit het ziekenhuis. Samen fietsen op nieuwe e-bikes. Uitkijken naar oma worden. Als ik de berichten lees, hebben wij nog geluk. Jonge mensen die na een half jaar nog steeds op bed moeten doorbrengen, een paar meter kunnen lopen. Wij kunnen al meer dan een paar maanden geleden. Maar we zijn er nog niet.

