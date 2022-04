Reactie op staking Schiphol: ‘Ze moeten verantwoordelijkheid nemen’

‘De KLM-zwaan is een lelijke eend’ en ‘Artsen vergaten dat zij met mensen werkten’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 26 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Terminale zorg | Laat het meer en meer gewoonte worden

‘Taboe op de dood in de spreekkamer doorbreken’ (AD 25-4). Begin jaren 90 waren al cursussen in het toenmalige Rotterdamse Clara Ziekenhuis met daarbij een hoogleraar van de universiteit Leuven als gastspreker. Deze gaf toen al aan dat, in die tijd natuurlijk, heel veel artsen en specialisten vergaten dat zij met mensen werkten en spraken. En dat zij zich menselijker moesten opstellen en niet doen of alles wat zij zeggen heilig is en moet gebeuren. Ze zouden zich moeten verplaatsen in de patiënten als gewone mensen en niet hoogdravend en op afstand zijn. Dus hoop ik dat dat meer en meer gewoonte zal worden voor deze artsen. Al is het, uit eigen ervaringen sprekend, al flink verbeterd.



E. Laurens, Barendrecht

Sparta | Spelers zitten na vertrek Fraser met de ellende

‘Onrust neemt toe bij Sparta, Fraser al weg’ (AD Sportwereld 25-4). Hoe heeft het zover kunnen komen dat een club uit het linkerrijtje van de eredivisie zo roekeloos werd afgebroken? Van wat door Henk van Stee en Henk Fraser in een paar jaar tijd werd opgebouwd, is niets meer over. En dat kan algemeen directeur Laros zich grotendeels aanrekenen. Immers is het eerder genoemde succesvolle duo gefrustreerd afgehaakt vanwege een zeer slecht transferbeleid, als gevolg van de beleidslijnen van Laros. Terwijl Henk van Stee eerder zijn biezen pakte, verliet ook Henk Fraser vroegtijdig het zinkende schip. Daarbij zijn selectie - niet echt netjes - mentaal in de put achterlatend. Henk Fraser zit goed bij FC Utrecht, maar de Sparta-spelers zitten met de gebakken peren. En zeer waarschijnlijk de eerste divisie.



Maarten Heijndijk, Rockanje

Staking Schiphol | Zwaan is lelijke eend

‘Staking personeel zorgt voor horrordag Schiphol’ (AD 25-4). De KLM-zwaan is een lelijke eend geworden door slechte arbeidsomstandigheden van de bagagemedewerkers. Schiphol moet ook verantwoordelijkheid nemen door een centrale aanpak voor afhandeling van bagage te creëren.



E. Hendriks

Formule 1 | De samenvatting met Olav Mol, daar kijk ik naar uit

‘Zo, dat is nog eens een lovely weekend’ (AD Sportwereld 25-4). Zondag Formule 1 gekeken via Viaplay. Ik ben erg geschrokken van het bijzonder luidruchtige en erg overdreven commentaar met daarbij een zeer irritant stemgeluid. Dan het geluid maar uit. Maar dat is toch ook niet de bedoeling? Geen seconde rust door het voortdurend geratel van de kletsmajoor, vanaf opwarmronde tot de finish.



Een soort onemanshow. Nelson Valkenburg zou de race eens terug moeten kijken en horen en zijn eigen timing en stemgeluid professioneel en nuchter beoordelen, indien mogelijk met enige zelfkritiek. Wij hebben nu de neiging Viaplay weer op te zeggen. En ons te verheugen op de samenvattingen met Olav Mol. Als de Formule 1-uitzendingen dit seizoen verdergaan met dit commentaar is dat een teleurstelling. De sfeer die we gewend waren is ver te zoeken.



C. Bouma, Leeuwarden

Commentaar | Voor die coronasteun had men iets moeten eisen

‘Arbeid is het te koesteren goud’ (Commentaar 25-4). In dit commentaar van Saskia van Westhreenen wordt een schrikbarend beeld gegeven van een feodaal bedrijf. Air France-KLM onder leiding van Benjamin Smith die zich 3 miljoen bonus op zijn rekening laat bijschrijven, terwijl zijn personeel genoegen moet nemen met een bruto uurloon van tussen 11,78 en 13,55 euro. Een verziekte maatschappij van onderdrukking, waar de directeur die uiteindelijk verantwoordelijk is, een miljoenenbonus krijgt. Waarom werd dit bedrijf tijdens de coronacrisis door toenmalig minister Wopke Hoekstra van Financiën met 3 miljard in stand gehouden, zonder opmerkingen over deze slavenlonen en misstanden?



Jan Leeuwenstein, Pijnacker

