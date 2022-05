Reactie op supportersgeweld: ‘Ik ga pas weer naar het stadion als ik mij daar veilig kan voelen’

‘Inmiddels straalt het Nederlandse asielbeleid een soort defaitisme uit’ en ‘Mediahype rond Feyenoord-AS Roma sloeg inderdaad alles’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 31 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Statushouders | Overheid zegt tegen de gemeenten: los het op

‘Gemeenten worstelen met huisvesting statushouders’ (AD 30-5). Inmiddels straalt het Nederlandse asielbeleid een soort defaitisme uit, waarbij de centrale overheid de handdoek in de ring gooit en tegen de gemeenten zegt: jullie lossen het asielprobleem maar op. Migranten weten heel goed waar ze het beste heen kunnen gaan en doen dat dus ook. Als je net zo lang in een azc mag blijven tot je woonruimte hebt en de overheid je die binnen 14 weken belooft en je dan ook nog voorrang krijgt op 300.000 andere woningzoekenden uit het land zelf, wordt het wel erg aantrekkelijk gemaakt om naar Nederland te komen. Daar komt nog de mogelijkheid tot bezwaarstapeling bij, die je bijna garandeert dat je, eenmaal in het land, nauwelijks meer uitgezet kan worden. Het overkomt ons en het enige wat we willen bedenken zijn maatregelen waardoor de situatie alleen maar erger wordt.



A. van Mourik, West Betuwe.

ADO-Excelsior | Prachtig, met drie clubs uit Rotterdam in eredivisie

Liefst 15 strafschoppen waren nodig voor de beslissing. ADO miste, dus gaat Excelsior volgend seizoen naar de eredivisie. Wat ben ik, weliswaar rechtgeaarde Bleiswijker maar met een meer dan groot Rotterdams hart, trots dat straks drie Rotterdamse clubs in de eredivisie gaan spelen. Na de grote prestatie van Feyenoord met het behalen van de finale van de Conference League is deze van Excelsior er ook een van grote klasse.



Jan Dammes, Bleiswijk.

ADO-Excelsior II | Verbijsterend dat ze niet geweerd kunnen worden

Ik ben een ADO-supporter. Maar wat ben ik blij dat ik afgelopen zondag niet in het stadion zat. Het is verbijsterend en zeer teleurstellend te zien dat het bedrijf ADO sinds 2007 (met oplevering van het nieuwe stadion) niet in staat is gebleken de groep criminelen uit het stadion te weren. Ik herinner me nog dat met veel bombarie werd gemeld dat iedereen die slecht gedrag zou vertonen via camera’s achterhaald zou worden. Het resultaat hebben we zondag gezien. Ik ben blij dat Excelsior nu naar de eredivisie gaat. Het is hen gegund. Een nette club met historie en waar nooit problemen met supporters zijn, voor zover ik weet. Hoewel de entourage niet eredivisiewaardig is. Ik ga pas weer naar het ADO-stadion als ik me daar veilig kan voelen. De buitenlandse investeerder zal zich wellicht achter zijn oren krabben.



Wim Ridderhof

Column Sjoerd Mossou | Laat ze een kijkje nemen bij de Ronde van Italië

‘Deze mediahype sloeg echt alles’ (Column 28-5). Mediahype rond Feyenoord-AS Roma sloeg inderdaad alles. Toen ik de wedstrijd bekeek, werd mijn ergernis groter en groter. Het waanzinnig irritante gedrag van Mourinho, de gedragingen van de Italiaanse spelers die opnieuw duizend doden stierven tijdens de wedstrijd, in één woord walgelijk. Gelukkig was daar ‘s middags de Giro d’Italia, waar jonge Nederlandse wielrenners dagelijks geweldige prestaties neerzetten. Dat was echt genieten. Hier zouden de Italiaanse voetballers naar moeten kijken om zich daarna collectief te gaan zitten schamen.



Paul Daniels, Gorinchem.

Koninklijke grafkelder | Zo’n plek is veel te duur en vooral niet van deze tijd

‘Uitbreiding koninklijke grafkelder weer duurder’ (AD 27-5). De totale rijksbijdrage voor uitbreiding en herinrichting van de koninklijke grafkelder in Delft is nu al boven de 4 miljoen euro. Het bedrag wordt vast nog hoger. Ik vind het een verkwisting van belastinggelden en een koninklijke grafkelder is niet meer van deze tijd. Wat is er tegen een prive-begraafplaats voor overledenen van koninklijke bloede nabij een paleis? Kunnen ze het zelf verzorgen en kan het belastinggeld aan belangrijkere zaken worden besteed.



Andre Duivenvoorde, Noordwijkerhout.

