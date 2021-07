Reacties op aanslag op Peter R. de Vries: ‘Steeds blijken verdachten reeds bekend bij de politie’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 9 juli in de krant verschenen over onder meer de aanslag op Peter R. de Vries, het doodrijden van een motoragent in Rotterdam en de EK-wedstrijd tussen Engeland en Denemarken.

Aanslag Peter R. de Vries | Illegale gebruikers dragen grote verantwoordelijkheid

‘Hoe moeten we het onkruid wieden?’ (AD 8-7). De laffe aanslag op Peter R. de Vries laat weer zien dat de drugs producerende onderwereld steeds meer grip op de Nederlandse samenleving krijgt. Iedereen die op welke manier dan ook de belangen van die onderwereld schaadt, loopt het risico vermoord te worden. En iedereen die illegale drugs gebruikt, is naar mijn mening verantwoordelijk voor de groeiende invloed van die onderwereld in ons land.



Fred van den Bergh, Den Haag.

Aanslag Peter R. de Vries 2. | Incidentele snuiver moet zich rot schamen

De werkelijke daders van de moordaanslag op Peter R de Vries zijn naar mijn mening niet gepakt. Zij, de gebruikers van drugs, snuiven nog steeds door en zijn niet in staat hun verantwoordelijkheid te nemen. Vooral incidentele gebruikers die nog helder kunnen denken, moeten zich rot schamen.



Jaap Groen

Aanslag Peter R. de Vries 3. | Steeds blijken verdachten reeds bekend bij de politie

Keer op keer blijkt dat bij het oplossen van misdaden de daders recidivisten zijn die allang bij de politie bekend zijn of zelfs al voor de rechter zijn geweest. Ook nu weer, in één krant op dezelfde dag: de vrachtwagenchauffeur die verdacht wordt van het doodrijden van een agent en de belagers van Peter R. de Vries. Allen zijn reeds bekend bij de politie. Als we nu eens ophouden met het slappe beleid en die gasten vastzetten of in ieder geval monitoren, kunnen we misschien zelfs levens redden.



Kor Terleth, Amstelveen.

Doodrijden agent | Dit kun je gewoon niet afdoen met een taakstraf

‘Opgepakte chauffeur reed eerder al motoragent omver’ (AD 8-7). Vol afschuw gelezen dat een vrachtwagen bij staande houding een motoragent omver rijdt en de benen neemt. Maar gelukkig is na korte tijd de betreffende chauffeur opgepakt. Achteraf blijkt dat deze chauffeur vaker in de fout is gegaan, dus nu vraag ik me toch ernstig af: wie brengt wie in gevaar? De chauffeur die een agent invalide maakt, een oude vrouw doodrijdt, een politieagent doodrijdt en vervolgens de benen neemt? Of is gewoon het hele rechtssysteem verrot? Ik hou het op het laatste, want hoe is het mogelijk dat deze persoon de weg op mag? Het Nederlandse systeem moet op de schop. Dit soort dingen doe je niet af met een taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf. In dit geval gevangenisstraf en nooit meer achter het stuur van een motorvoertuig.



Aad Deurloo, Rotterdam.

Engeland-Denemarken | Waar is die VAR nu voor?

‘Makkelie krijgt er wereldwijd flink van langs: Denemarken is bedrogen’ (AD.nl 8-7). Sinterklaas is al een poosje weg uit ons land. Maar hij is onlangs gesignaleerd in Engeland, vermomd als scheidsrechter Makkelie. Zijn vriendjes achter de VAR-schermen durfden hem niet af te vallen. Dom, want dan had hij die penalty terug kunnen schroeven en was er gerechtigheid. Nu zal het wel even duren voor-ie weer zo’n belangrijke wedstrijd mag fluiten. De Deense voetballers mogen het niet roepen, maar ik roep het voor hen: ze zijn bestolen.



Wim Koelewijn, Rotterdam.

