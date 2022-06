Reacties op afsluiting Russisch gas: ‘ De EU hangt als los zand aan elkaar’

‘Waar blijft die Europese solidariteit?’ en ‘voetbal moet een spel blijven, geen oorlog’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 1 juni verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Gaskraan Rusland dicht | Van Europese solidariteit is niet veel meer over

‘Russen sluiten gaskraan: prijs zal verder stijgen’ (AD 31-5). Rusland sluit Nederland van het gas af. Iets waar we volgens EU-commissaris Frans Timmermans absoluut niet bang voor hoefden te zijn. Klein inschattingsfoutje dus. Kan gebeuren en geloofwaardig was de politiek toch al niet meer. Duitsland is ook een grote afnemer en die gaskraan blijft gewoon open. Duitsland is in ieder geval uit de brand en bovendien is er een contract met Nederland, dat er ook vanuit Groningen gas wordt geleverd. Dat Nederland zelf tekortkomt is dan jammer. Afspraak is afspraak. Waar blijft die Europese solidariteit? De EU hangt als los zand aan elkaar en alle mooie woorden ten spijt is het als het erop aan komt gewoon ieder voor zich.



Jan de Koning, Spijkenisse.

Gaskraan Rusland dicht II | Aan daadkracht ontbreekt het bij elke crisis weer

Drie maanden geleden viel Rusland Oekraïne binnen. De prijzen voor olie en gas vlogen omhoog. Onze tanks bleken maar voor 35 procent gevuld. Gelukkig hadden de huishoudens door het zachte weer niet veel gas nodig. Snel de tanks bijvullen, lijkt logisch. Nu is het dan zover, de kraan gaat dicht. Wat schetst mijn verbazing? Dat de olietanks nog steeds voor de helft leeg zijn. Weer geen daadkrachtig optreden, zoals bij elke crisis. Het kabinet en de leveranciers zeggen ‘overvallen’ te zijn door het besluit van Gazprom. Van ‘regeren is vooruitzien’ heeft de laatste tien jaar niemand meer gehoord.



Joyce Schouten, Krimpen aan den IJssel.

Veeteelt | Probeer de lobby die alles zo wil laten te weerstaan

‘Zet experts in voor een dierwaardige landbouw’ (Opinie 31-5). Ik hoop zo dat de dieren- en landbouworganisaties voet aan de grond kunnen krijgen en dat er stappen gemaakt kunnen worden naar landbouw en veeteelt zoals het zou horen in deze tijd. Er is zoveel kennis en enthousiasme van mensen die heel graag de wereld willen veranderen en verduurzamen. En het kan echt. Ik denk zeker dat de boeren willen, maar hoe kun je opboksen tegen mensen en bedrijven die alleen maar aan geld denken? Onzichtbaar op de achtergrond. Banken, handelaren in veevoer, producenten van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, verkopers van landbouwmachines. Ze voeren een effectieve lobby in Den Haag en Brussel om alles bij het oude te houden. Ze gebruiken desinformatie als wapen. Uiteindelijk gaat het ons nog veel meer kosten via nieuwe pandemieën. Een zieke wereld hebben we gecreëerd. Zet hem op, dierencoalitie. Blijf het proberen.



Betty van Rootselaar, Soest.

ADO Den Haag | Deze club mag nooit meer naar de eredivisie

‘Hooligans terroriseren de stadions’ (AD 31-5). Eén ding is overduidelijk na de gebeurtenissen in de play-off wedstrijd tegen Excelsior: ADO hoort nooit meer thuis in de eredivisie. Supporters die bekogeld worden met vuurwerk en stenen, grootschalige ME-inzet. Ronduit schandelijk. Het gedrag van spelers van ADO op het veld stookte het vuurtje extra op. De trainer die als een volstrekte idioot schreeuwend en springend een toneelstuk opvoerde evenzo. Dit moet bestraft worden door de KNVB. Dit gedrag willen wij niet op de voetbalvelden. Voetbal moet een spel blijven, geen oorlog.



M. Beijer-Korzelius, Dordrecht.

