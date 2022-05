Reacties op arbeidsmigranten: ‘Trap op de rem en stel kwaliteit van leven voorop’

‘Deze nuchtere en ongebruikelijke constatering is me uit het hart gegrepen’ en ‘Ik zou eigenlijk de vlag halfstok moeten hangen voor Pim’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 9 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Pim Fortuyn | De vlag moet ieder jaar op 6 mei halfstok voor Pim

‘Er is niets geleerd van de lessen van Pim Fortuyn’ (Opinie 6-5). Wat een goed artikel van Hans Smolders. Ik zou eigenlijk de vlag halfstok moeten hangen voor Pim. Ik denk vaak na over waar hij het toen over had. Groot gelijk heeft hij gehad, het land is overvol. Hij werd inderdaad weggezet als extreemrechts. Dit kleine, ooit prachtige land, is totaal veranderd en niet ten goede. Volkert van der Graaf heeft deze laffe moord volgens mij niet eens zelf beraamd. Het zou me niks verbazen als dit van hogerhand is gekomen. Men was bang voor hem. Hoe kan het anders dat hij eerder vrij kwam en nu een goed leven in Nederland heeft? Ik heb het nooit eerder gehoord, dat een moordenaar zoveel privileges heeft.



Cocky Duym, Schiedam.

Volkert van der Graaf | Zijn straf zal altijd blijven voelen als een aanfluiting

‘Nooit toonde Volkert van der Graaf berouw. Dat blijft wrang’ (AD 6-5). Wat een raak commentaar van Rennie Rijpma. Het heeft mij ook altijd verbaasd dat Volkert van der Graaf, die zichzelf erg slim vindt, zo’n verdorven geest heeft. Hij heeft geen benul van vrijheid van meningsuiting, behalve als het hemzelf betreft. De straf die hij kreeg, is een aanfluiting voor het rechtsgevoel van burgers. En dat gevoel blijft even sterk, al is het twintig jaar geleden.



E. van Elswijk, Oisterwijk.

Bevrijdingsdag | Ambtenaren hebben minder vrij dan je denkt

‘De overheid vindt Bevrijdingsdag helemaal niet zo belangrijk’ (Column 6-5). ‘Want ik ben immers geen ambtenaar met bijbehorende cao én een schat aan vrije dagen.’ Een makkelijk scorend zinnetje, in de column van Linda Akkermans, dat vast menig vermoeden bevestigt. Maar klopt dit ook? Nee. Ik ben ambtenaar en kan uit eigen ervaring melden dat ik minder verlofuren heb dan ik bij werkgevers buiten de rijksoverheid had. Sterker nog, als er feestdagen op werkdagen vallen en ik dus minder werkbare uren heb, is er sprake van negatief compensatieverlof. Linda, graag de volgende keer wat minder smeuïg en een hoger waarheidsgehalte.



Pauline Kuiken, Zoetermeer.

Arbeidsmigranten | Meer mensen betekent minder kwaliteit van leven

‘Stop met aantrekken van arbeidsmigranten’ (AD 7-5). Deze nuchtere en ongebruikelijke constatering is me uit het hart gegrepen. Afgezien van het probleem rondom arbeidsmigratie, zou in het algemeen koersen op het stopzetten van de bevolking een zegen zijn. Niks ‘economische groei’, maar op de rem trappen en de kwaliteit van leven vooropstellen. ‘Consuminderen’ is de geijkte term hiervoor. Economische groei is voor het merendeel gebaseerd op menselijke consumptie, het logische gevolg is groei van de bevolking. Het bewieroken van economische groei is van een stuitende kortzichtigheid, en doet afbreuk aan de kwaliteit van leven. Economische groei brengt veel problemen met zich mee die helaas zwaar worden onderschat, vooral als men onderdeel is van de tijdelijke gunstige effecten ervan en andere, belangrijker waarden, uit het oog verliest. We zouden dit monster van ongeremde groei met alle middelen moeten bestrijden. Meer mens met minder mensen.



Krijn Kooijman, Dordrecht.

Elektrisch rijden | De auto van de toekomst heeft nog wat tijd nodig

Wat een goede brief van Jan de Koning uit Spijkenisse: de inflatie is het hoogst in Nederland, vooral door de hoge accijnzen op brandstoffen. Een pagina voor deze brief staat een goed interview met Frank Weber, de hoogste baas van BMW. Zijn bedrijf is hard bezig met elektrische auto’s, maar hij zegt ook: ‘En dan zal iedereen beseffen dat volledig overschakelen op elektrisch op dit moment nog niet dé oplossing is’. Het heeft dus tijd nodig. Hopelijk zal dit realisme neerdalen bij onze regering. We willen intussen ook nog gewoon het einde van de maand halen.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Jan Rot | Bundel al zijn columns

Wát een verrassing om maar liefst twee columns van Jan Rot aan te treffen in Mezza. Daar had ik niet meer op gerekend. Wat heb ik genoten van zijn openheid, kwetsbaarheid en humor. Het was iedere week het eerste wat ik las uit de krant. Ik ga hem missen! Ik hoop dat er een boek uitkomt, met daarin al zijn columns voor het AD gebundeld. Super dat de column in de familie blijft, ik kijk ernaar uit.



Pauline Oostveen

Jan Rot II | Wat een krachtige vrouw

Wat ben ik ontroerd door de twee laatste columns van Jan Rot. Krachtig van Daan dat ze de columns voortzet.



Monique Zuidgeest, Poeldijk.