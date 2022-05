Reacties op asielbeleid: ‘Dit land heeft eenvoudigweg de capaciteit niet’

‘Hoe is het mogelijk dat iemand oorzaak en gevolg verwisselt?’ en ‘Het parlement bestaat al lang niet meer uit volksvertegenwoordigers’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 30 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Schiphol | Belastingbetaler draait op voor wanbeleid Schiphol

Het is chaos rondom onze nationale trots, luchthaven Schiphol. Corona, de oorlog in Oekraïne en het personeelstekort worden genoemd als redenen. Goede oplossingen worden echter niet gevonden, het moet immers allemaal voor een dubbeltje op de eerste rang. Schiphol is een bedrijf en dient net als andere bedrijven met een publieke functie dan ook bedrijfsmatig geleid te worden en niet door gesjeesde politici. Wanneer heeft de politiek het lef om te kappen met deze strategie en alleen mensen met bewezen capaciteiten aan te stellen. De belastingbetaler wordt gebruikt om de gaten te vullen.



Jan Timmermans

Asielbeleid | Er is geen woningtekort, er zijn te veel mensen

‘Falend beleid hindert steun asielopvang’ (AD 28-5). Hoe is het mogelijk dat iemand oorzaak en gevolg verwisselt? Er zijn niet te weinig woningen om asielzoekers en statushouders te huisvesten. Er zijn teveel mensen binnengelaten. De komende jaren zijn een miljoen extra woningen nodig. Zorg voor meer evenwicht, dan zijn grote vraagstukken, zoals druk op de woningbouw, de zorg, het klimaat ineens niet meer dan aandachtspunten.



R. van Dijk, Veenendaal.

Asielbeleid II | Er kunnen hier 15 miljoen mensen wonen, meer niet

Wybren van Haga legt de vinger op de zere plek, inzake de overtollige migratie. Alle grote politieke partijen, van rechts tot links, hebben in wisselende samenstellingen de laatste 40 jaar aan de knoppen gedraaid. Zij hebben dit land kapot gemaakt, inderdaad, dankzij de VOC-mentaliteit. Wij hebben slechts een klein land tot onze beschikking, geen werelddeel zoals de Verenigde Staten. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Je kunt niet de grootste luchthaven van Europa hebben en de grootste haven ter wereld, de tweede landbouwexporteur van de wereld zijn, de grote techreuzen onderdak bieden met hun datacentra, de strategische maakindustrie terughalen uit China, de energietransitie volbrengen en ‘even’ een miljoen huizen erbij bouwen. Dit land heeft eenvoudigweg die capaciteit niet; dit land kan hooguit 15 miljoen mensen op een gestructureerde wijze onderdak bieden, meer niet. Ik roep de regering op eindelijk te handelen naar deze wetenschap.



M. Beijer-Korzelius, Dordrecht.

Volksvertegenwoordigers | Het ontbreekt politici aan kritische zelfreflectie

‘Kim Putters: ‘Problemen in dit land nog dezelfde als 9 jaar terug’ (AD 28-5). Er is onder de Nederlandse bevolking weinig vertrouwen in de politiek. Er is dus iets fundamenteel mis met de volksvertegenwoordigers. Van enige zelfreflectie zal wel weer geen sprake zijn, een goede enkeling daar gelaten. De ‘nieuwe bestuurscultuur’ is een grote farce van al die mooipraters. Het woord volksvertegenwoordiger heeft zijn waarde volstrekt verloren.



Alex Nieuwenhout, Delft.

Volksvertegenwoordigers II | Blijf trouw aan je roots

Het parlement bestaat al lang niet meer uit volksvertegenwoordigers. Het zijn allemaal kantoormannetjes, geselecteerd door een select groepje partijleden. Er zijn weinig Kamerleden die hun handen vuil gemaakt hebben op de werkvloer of hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven. Hetzelfde zie je bij ambtenaren van de ministeries.Geen wonder dat ze niet out of the box kunnen denken en kijken. De mogelijke samenvoeging van GroenLinks en PvdA is ook weer zo’n voorstel van de elite. Waar is de Partij van de Arbeid gebleven die gepassioneerd opkwam voor de zwakkeren in de samenleving? Samengaan met GroenLinks geeft een verloochening aan van de roots.



Raoul Hendriks, Breda.

Benzineprijzen | Het geld lekt de grens over

Ik vraag me altijd af of politiek Den Haag het totaalplaatje wel overziet. Met dat enorme prijsverschil van benzine over de grens moet er ook een enorm bedrag aan btw en accijnzen weglekken met andere inkopen over de grens. Ook voor accijns op benzine geldt er een grens die bewaakt moet worden, we leven niet op een eiland. Of zou de grens buiten het Haagse gezichtsveld liggen?



André Pouw, Nieuwegein.

Daan Rot-de Launay | De column roert tot tranen

Na het lezen van de columns van Jan, volg ik nu de columns van zijn vrouw Daan. Wat een groot verdriet voor haar en hun vier kinderen. Wat kan ze het mooi en puur verwoorden. Bij elk van haar columns pink ik een paar tranen weg. Haar man zei: ‘je kan het’ en dat is helemaal waar!



Astrid Leijs