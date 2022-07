Reacties op asielzoekers: ‘Het lijkt wel of de asielopvang boven alles geplaatst wordt’

Interview Sigrid Kaag | Haar opdracht is om geest weer in de fles te krijgen

‘Ik weet niet of we de geest nog in de fles kunnen krijgen’ (AD 9-7). Waarom zegt Sigrid Kaag als vicepremier niet: ‘Ik zie het als mijn opdracht om die geest juist weer in de fles krijgen. Daarom heb ik ook tegen Mark Rutte gezegd dat we een gespreksleider moeten aanstellen die ook het vertrouwen van de boeren geniet. En laten we deze maand met de gesprekken beginnen. Augustus is te ver in de tijd en het suggereert geen urgentie van onze kant. Dat is de verkeerde boodschap’. Ze deed het niet.



Jan Tolsma, Leiden.