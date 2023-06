Reacties op betalen voor verpakt voedsel: ‘Voor plastic draagtas kun je nog kiezen, hiervoor niet’

Reacties op weigering brouwers statiegeld blikje: ‘Geen blikjes kopen waar geen statiegeld op zit’

‘Heineken en Grolsch dus lekker blikjes laten vullen tot ze er zelf achter komen dat niemand ze meer koopt. Een boycot van blikjes Heineken en Grolsch. Dit ter ondersteuning van het ministerie’ en ‘Wel toevallig dat de brief uit Brussel precies binnenkomt tussen de twee vergaderingen in van de coalitie. Is dat afgesproken werk? Ik denk het wel’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 1 april verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.